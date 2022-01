Macerata, 89enne scippata in via Piave. Ora è caccia al ladro

È accaduto verso le ore 18. L'anziana è riuscita a fornire solo pochi dettagli del ladro. Nel punto in cui è avvenuto il fatto non ci sono telecamere. Le indagini sono condotte dai carabinieri

MACERATA – Ottantanovenne scippata in via Piave, è caccia al malvivente. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, erano circa le ore 18 quando l’anziana si trovava a percorrere a piedi via Piave (dove abita) quando un uomo le si è avvicinato e le ha preso con forza la borsa per poi scappare a piedi. L’89enne non è riuscita a trattenere la borsa, ma fortunatamente non è caduta. Dopo lo scippo subito è scattato l’allarme, l’anziana è stata raggiunta da una pattuglia dei carabinieri ai quali ha raccontato quello che le era accaduto fornendo una sommaria descrizione del ladro.

Si tratterebbe di un giovane, di carnagione olivastra, forse straniero, che dopo averle strappato la borsa dalle mani è fuggito a piedi. Al momento non sono molti gli elementi in mano ai carabinieri, tra l’altro nel punto in cui è avvenuto lo scippo non ci sono telecamere. L’aiuto però potrebbe venire da eventuali testimoni: qualcuno che a quell’ora si è trovato a passare in zona, anche in auto, e magari ha notato qualcosa.