Scippa una donna in pieno centro a Tolentino, un operaio lo rincorre: 37enne nei guai

TOLENTINO – Era a passeggio con un’amica per lo shopping nel centro storico quando un uomo le aveva scippato la borsa. Nel giro di pochi minuti è stato individuato e denunciato il presunto autore, si tratta di un operaio edile di 37 anni. Il giorno del furto era stato un uomo, anche lui operaio di un cantiere edile, a intervenire dopo aver sentito le grida della vittima e a rincorrere il ladro riuscendo a recuperare la refurtiva.

È successo venerdì scorso 17 marzo, verso le 16.30, e tutto è avvenuto in una manciata di minuti: in via Filelfo, poco distante dalla chiesa di San Francesco di Tolentino, una casalinga di 57 anni stava passeggiando con un’amica quando, improvvisamente, era stata avvicinata alle spalle da un giovane che con un movimento fulmineo le aveva strappato dalle mani la borsa. La donna aveva iniziato a gridare e le sue urla erano state sentite da un giovane di origine macedone impegnato nei lavori in un cantiere edile che si trova nel vicolo del centro storico dove lo scippatore era fuggito. Il giovane operaio, senza pensarci due volte, aveva interrotto il lavoro e si era messo all’inseguimento dello scippatore che aveva buttato a terra la borsa continuando a correre e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

A quel punto era stato dato l’allarme alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Tolentino che a sua volta aveva allertato tutte le pattuglie in circuito per la ricerca del responsabile dello scippo. Così, grazie alle indicazioni fornite e alla direzione di fuga indicata, pochi minuti dopo, i militari sono riusciti a individuare la presenza di un ragazzo che corrispondeva esattamente alla descrizione fornita. È stato fermato nei pressi del Ponte del diavolo da una pattuglia in borghese del Nucleo operativo, controllato e portato in caserma per accertamenti. Raccolti elementi importanti a suo carico e, successivamente, riconosciuto sia dall’amica della vittima sia dal ragazzo che lo aveva inseguito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per furto con strappo. Si tratta di un ragazzo 37enne, non del posto ma che ultimamente frequenta l’entroterra maceratese per lavoro, è operaio edile per conto di imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma. I militari hanno anche acquisito i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino che avevano ripreso l’intera fase dello scippo.