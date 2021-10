Macerata, schianto alla rotatoria: ferite due persone

MACERATA – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi alla rotonda di via Pancalducci: un furgone si è ribaltato e un’auto è finita contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzione, a cui sta lavorando la Polizia locale, l’auto, una Fiat Panda rossa condotta da una donna, stava salendo da via Braccialarghe e, arrivata in prossimità della rotatoria, si è scontrata con un furgone bianco che si è ribaltato. La macchina, invece, ha finito la sua corsa contro il guardrail.

L’incidente è accaduto poco prima delle 18. Sul posto i vigili del fuoco e la Croce Verde che ha soccorso la donna alla guida della Panda e il conducente del furgone, accompagnati al pronto soccorso. Inevitabili alcuni disagi alla circolazione ma, per fortuna, le condizioni dei due feriti non destano particolari preoccupazioni.