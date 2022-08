Tre moto coinvolte in un incidente in Francia: muore una donna di San Severino. La sindaca: «Siamo sgomenti»

SAN SEVERINO MARCHE – Incidente a Ferragosto in Francia per tre coppie di motociclisti marchigiani: muore la 61enne Patrizia Giampieretti, ferita un’altra donna. La morte di Giampieretti ha destato profondo cordoglio a San Severino Marche. «Ci siamo messi subito a disposizione colpiti da questa terribile notizia che ha lasciato tutti sgomenti. La famiglia di Patrizia Giampieretti è molto nota in città dove gestisce un’impresa nel comparto calzaturiero presso cui lavorano il marito e uno dei due figli», sottolinea la sindaca di San Severino Rosa Piermattei.



La donna, nata a Fabriano ma da tempo residente in città, sposata e mamma di due figli, viaggiava in sella a una moto condotta dal marito, G. D. 60 anni. La coppia era partita in compagnia di altre due coppie di appassionati motociclisti, anche loro coinvolti anche loro nello scontro. La più grave del gruppo, S. F., versa ancora in condizioni critiche.



Secondo il giornale francese “Le Dauphiné”, fa sapere l’amministrazione comunale, lo schianto, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto alle 17:45 del 15 agosto sulla route nationale 94 nel territorio di Châteauroux-les-Alpes, all’altezza della località La Crompe. Si tratta di una zona al confine tra la Francia e il Piemonte, nel dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, all’interno del parco nazionale des Écrins.

Un furgone dell’Embrunman, un triathlon a lunga distanza che si tiene il 15 agosto di ogni anno intorno a Embrun nelle Hautes – Alpes, sul quale viaggiavano tre persone, sarebbe improvvisamente comparso davanti al gruppo che viaggiava su tre moto a poca distanza l’una dall’altra. Lo schianto è stato inevitabile.

Ancora imprecise le notizie sulle cause dello schianto e sul rientro della salma della settempedana deceduta nell’incidente. Una volta che il feretro di Patrizia Giampieretti sarà in Italia raggiungerà la sala del commiato Il Tempio degli Angeli dove sarà allestita la camera ardente prima del funerale, che dovrebbe tenersi forse agli inizi della prossima settimana, e della sepoltura nel cimitero urbano di San Michele.