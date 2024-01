Sarnano, riapre il posto di polizia al comprensorio sciistico di Sassotetto

Saranno impegnati due esperti sciatori della polizia addestrati al soccorso in montagna alla Scuola della polizia di Stato di Moena e che presteranno servizio ogni giorno sulle piste del comprensorio

SARNANO – Con l’inizio dell’attività sciistica nel comprensorio di Sarnano/Sassotetto, la questura di Macerata ha riaperto anche il posto di polizia in località Maddalena, in cui saranno impegnati due esperti sciatori della polizia di Stato addestrati al soccorso in montagna presso la Scuola della polizia di Stato di Moena (TN).

I due poliziotti presteranno servizio ogni giorno sulle piste del comprensorio dove opereranno in sinergia con i gestori degli impianti e con il personale sanitario chiamato ad intervenire in caso di soccorso a persone infortunate o in difficoltà. Gli agenti addetti al soccorso piste, che hanno prestato servizio nei più importanti centri montani dell’arco alpino, assicureranno inoltre il rispetto delle regole al fine di garantire la massima sicurezza alle persone, tra cui molti bambini, che vorranno trascorrere giornate di spensieratezza e divertimento sulla neve.