Sarnano, in arrivo la Mazda roadster experience

SARNANO – Un viaggio attraverso le Marche, dal mare Adriatico ai Monti Sibillini, i mitici “Monti Azzurri” di leopardiana memoria! Stiamo parlando dell’itinerario del Mazda roadster experience, un avvincente tour riservato ai possessori della iconica spider nipponica che, partendo dalla sede di Ancona della “Via Vai”, concessionaria Mazda, domenica 7 settembre raggiungeranno Tolentino, “capitale dell’arte della pelletteria” ed importante centro del design.

Nella prima parte del tragitto gli equipaggi percorreranno la statale adriatica e, dopo aver superato Porto Recanati, si lasceranno alle spalle il litorale per penetrare nell’entroterra attraverso l’ondulato paesaggio collinare maceratese, trapunto di antichi borghi e placide vallate. Procedendo verso la meta, il panorama muta, le case si distanziano, si susseguono vigne pettinate e campi coltivati, fino a spingersi verso quell’orizzonte appenninico che ricorda l’infinito di Giacomo Leopardi. Ogni curva regala nuovi scorci, l’atmosfera si carica di energia: un preludio alla montagna che si avvicina.

All’improvviso, appare Sarnano, uno dei Borghi più belli d’Italia, suggestivo gioiello medioevale incastonato tra le cime dei Monti Sibillini, caratterizzato da un’originale struttura urbanistica a cerchi concentrici raccordati da stretti vicoli e ripide scalinate che vanno a comporre un centro storico capace di proiettare il visitare indietro nei secoli. In questa suggestiva atmosfera medievale, la Mazda roadster experience effettua una sosta golosa per la “Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile”, tappa ufficiale del Grand Tour delle Marche 2025 e principale evento dedicato al salume più rappresentativo delle Marche, un prodotto esclusivo di questi territori ed un’autentica icona della gastronomia regionale.

Dopo il caldo abbraccio dell’incantevole borgo di Sarnano, il lungo serpentone della Mazda roadster experience s’inerpica sui tortuosi tornanti dello storico tracciato della celeberrima cronoscalata “Sarnano-Sassotetto”, teatro di memorabili gare automobilistiche valide per i campionati italiani ed europei della montagna, ma anche del Giro d’Italia, sia di bici che di auto.

Il nastro d’asfalto sale, sinuoso, tra boschi e cime strapiombanti, offrendo avventura e libertà: un gioco di traiettorie che mette alla prova e incanta! Giunti sulla cima e scavalcato lo spartiacque, si scende nell’altro versante, sempre protetti dalla maestosa presenza delle vette del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si tocca Bolognola, paesino montano silente e raccolto, il comune più alto delle Marche, per poi costeggiare il Lago di Fiastra, pittoresco specchio d’acqua sul quale si riflettono le tremolanti immagini delle sovrastanti cime e meta turistica per eccellenza grazie alle attrazioni balneari, ai parchi avventura e allo spettacolo delle Lame Rosse, un vero e proprio scenografico canyon.

Lasciate alle spalle le montagne, dinanzi ai drivers si spalanca uno scenario sconfinato che, attraversando una digradante distesa di dolci colline, scende fino alle coste adriatiche, visibili sullo sfondo, da dove la carovana è partita. A Tolentino, che rappresenta il punto d’arrivo dell’affascinante avventura Mazda roadster experience, gli equipaggi visiteranno il “Poltrona Frau Museum” e l’innovativa struttura alberghiera “Interno Marche”, due autentici “santuari” rappresentativi dell’evoluzione del design.