Sarnano, è festa per i 100 anni di Filomena Pochini, detta “Maria”

MACERATA – Festa a Sarnano per i 100 anni di Filomena Pochini, da tutti conosciuta come Maria. La signora Filomena il 4 marzo ha tagliato il traguardo del secolo di vita, circondata dall’affetto di familiari, amici, vicini di casa e, naturalmente, dell’amministrazione comunale che ha portato il suo saluto tramite l’assessora Floriana Pesci.

Filomena Pochini è amatissima in tutto il paese. Vedova di Vito Birrozzi, per tantissimi anni storico macellaio di Sarnano, ha quattro figli, sei nipoti e due pronipoti. Vive insieme alla figlia Luana che da sempre la accudisce con amore e che ha festeggiato il compleanno nello stesso giorno della mamma.