Sarnano, causa un incidente con l’auto: denunciato 50enne. Era ubriaco

MACERATA – Nell’ultimo mese e in particolare nei fine settimana, la Compagnia carabinieri di Tolentino ha incrementato i servizi di controllo del territorio con l’impiego di numerose pattuglie concentrate in diverse fasce orarie. Obiettivo: porre in essere un’efficace azione preventiva contro reati più insidiosi, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio. È stata capillare la proiezione in tutto il territorio e i militari hanno effettuato numerosi controlli sulle principali arterie stradali di accesso ai comuni del territorio, non tralasciando però la vigilanza presso luoghi di aggregazione ed esercizi commerciali.



I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor, durante il fine settimana, hanno controllato, nel corso della nottata, un 23enne risultato positivo all’accertamento mediante etilometro con tasso di 0.6 e conseguente sanzione amministrativa a ritiro del titolo di guida.



All’esito delle verifiche relative ad un sinistro stradale avvenuto sulla Ss 77 l’11 febbraio scorso hanno inoltre accertato che l’uomo responsabile del tamponamento di un’altra vettura, si era posto alla guida nonostante la patente gli fosse già stata ritirata per una pregressa denuncia per guida in stato di ebbrezza. Al trentunenne, di origini straniere, è stata comminata una sanzione pecuniaria e i militari hanno sottoposto il veicolo al fermo amministrativo. Hanno quindi segnalato il fatto alla Prefettura di Macerata per il successivo provvedimento di revoca della patente.



La Stazione di loro Piceno ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un cinquantenne, che aveva causato un sinistro stradale su un incrocio della SP 78 nel Comune di Sarnano. Quando la pattuglia è intervenuta per i rilievi, l’uomo è risultato con tasso alcolemico di 1.10, per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata ai sensi dell’art. 186 del codice della strada.