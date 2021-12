Sarnano, le cascate si illuminano a festa. «Un trekking a tema natalizio»

SARNANO – Le cascate di Sarnano si illuminano a festa per vivere le feste in maniera unica e suggestiva. Da oggi (12 dicembre) al 9 gennaio dal crepuscolo fino alle 22, le cascatelle in località Romani, La Cascata dell’Antico Molino nella zona del Piano e la Cascata “de lu Vagnatò” in località Morelli si accendono per dare vita a un’atmosfera davvero magica. In ognuna delle tre cascate saranno installati dei presepi, due realizzati dai ragazzi dell’Ipsia “Renzo Frau” di

Sarnano e della sede distaccata di San Ginesio e uno allestito dal Comune di Sarnano.

Un’idea che si inserisce in una serie di iniziative che il comune ha organizzato per le feste. Grazie al contributo dell’associazione turistica Pro-Sarnano, è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio al parco del Serafino, che resterà aperta tutti i giorni fino al 9 gennaio e ospiterà diversi momenti di animazione per bambini e adulti. Il 30 dicembre l’APS Circolo di Piazza Alta, inoltre, organizza il concerto gospel del coro Equi-Voci di Urbisaglia, mentre il primo gennaio ci sarà il tradizionale concerto di Capodanno proposto dall’Associazione Musicale Monti Azzurri. Entrambi gli appuntamenti si terranno all’interno della chiesa di Santa Maria di piazza Alta.

«Quest’anno, oltre al tradizionale abete e alle luminarie per le vie del paese, abbiamo installato 400 alberelli colorati realizzati all’uncinetto da un gruppo di volontari e abbiamo creato due nuovi allestimenti luminosi all’interno dei giardini di piazza della Libertà e in piazza Alta – spiega il sindaco Luca Piergentili – entrambi questi allestimenti sono stati realizzati in modo da creare vere e proprie cornici di luci che incoraggino i visitatori a scattare foto e a condividerle sui social network. L’idea è quella di offrire la possibilità di fare attività outdoor a tema natalizio, evitando assembramenti al chiuso oltre al trekking in notturna lungo la Via delle Cascate Perdute, sarà possibile partecipare a escursioni e ciaspolate in montagna organizzate da alcune associazioni locali e pubblicizzate sul nostro portale www.sarnanoturismo.it».

Per accedere al percorso delle cascate obbligatorio portarsi una torcia e avere scarpe da trekking perché il percorso non è illuminato. L’itinerario non è accessibile con i passeggini e, in generale, si raccomanda di percorrerlo con la massima cautela.