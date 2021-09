San Severino al voto, il sindaco Piermattei a caccia del bis. Sfida con Borioni e Antognozzi

SAN SEVERINO MARCHE – Ha sciolto la riserva al fotofinish, ma alla fine anche Rosa Piermattei sarà della partita. Il sindaco uscente, infatti, andrà alla ricerca della conferma per il secondo mandato alle elezioni del 3 e 4 ottobre prossimi e si confronterà con Francesco Borioni e Tarcisio Antognozzi. «Vorrei innanzitutto inviare un sentito ringraziamento a tutti cittadini che mi sono stati accanto in ogni momento dandomi forza per far fronte alle tante complesse sfide che si sono presentate in questi cinque anni – commenta Piermattei -. Sfide che ho affrontato con determinazione e tenacia, con il solo scopo di fare il bene della nostra amata città e nell’interesse esclusivo dei concittadini. Ci sono ancora molte situazioni da affrontare insieme ed è per questo motivo che annuncio con gioia e con la stessa emozione di cinque anni fa, la mia candidatura per il secondo mandato a sindaco della città».

Il primo a depositare in Comune la propria candidatura è stato Francesco Borioni, nato ad Apiro il 2 ottobre 1965, capolista di “San Severino Futura”. A comporre la lista sono: Alessandra Aronne, Samuele Bonifazi, Michela Cambiucci, Oliviero Carducci, Cadia Carloni, Giovanni Chiarella, Americo Eugeni, Alessandro Giusepponi, Fabrizio Marinelli, Pietro Paparelli, Gianpiero Pelagalli, Gilberto Primucci, Mirta Ramaccini, Francesco Maria Setaro, Lucia Ticà, Martina Zucchi.

Francesco Borioni ha presentato la lista “San Severino Futura”

La seconda a depositare la propria candidatura è stata Rosa Piermattei, nata a San Severino il 10 agosto 1960, capolista di “San Severino Cambia”. Con lei nella lista figurano: Paolo Amici, Elisa Angeletti, Sara Clorinda Bianchi, Valter Bianchi, Vanna Bianconi, Luca Bonci, Alberto Capradossi, Maria Teresa Domizi, Andrea Fratini, Sandro Granata, Edoardo Magnapane, Jacopo Orlandani, Paolo Paoloni, Michela Pezzanesi, Giulia Smerilli, Teresa Traversa.

Tarcisio Antognozzi ha depositato la lista “Insieme per San Severino”

Il terzo a depositare la propria candidatura è stato Tarcisio Antognozzi, nato a Sarnano il 28 giugno 1969, capolista di “Insieme per San Severino”. Nella lista figurano i seguenti candidati alla carica di consigliere: Alessandra Albani, Sandra Alessandrelli, Cinzia Anibaldi, Debora Bravi, Gino Caciorgna, Gabriele Codoni, Tiziana Gazzellini, Benedetta Losavio, Elisa Marini, Simone Meschini, Andrea Migliozzi, Gabriele Pacini, Alberto Pilato, Ndricim Popa, Roberto Ranciaro, Leonardo Simoncini.