San Severino, urta con l’auto due pedoni: donna di 87 anni trasferita in ospedale

Per cause da accertare da parte degli agenti della polizia locale una Fiat Punto ha urtato le due donne mentre si accingevano ad attraversare la strada

SAN SEVERINO – Investimento questa mattina (martedì 25 ottobre), intorno alle ore 11, in viale Mazzini. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, prontamente giunta sul posto, una Fiat Punto, condotta da un settempedano, ha urtato mentre si accingeva ad attraversare la strada, un’anziana del posto di 87 anni che era accompagnata da una giovane badante, di 31 anni.

Ad avere la peggio è stata l’anziana che ha battuto violentemente un ginocchio sull’asfalto. Soccorsa da un’ambulanza del 118 è stata trasferita all’ospedale di Camerino in codice giallo.

Il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici.