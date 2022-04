SAN SEVERINO – Il Gruppo Amatori 500 di San Severino Marche è pronto a festeggiare il quarto di secolo di uno dei raduni di auto storiche dedicato alla storica vettura Fiat. Dopo la sosta imposta dall’emergenza sanitaria da covid-19, che ha costretto al rinvio della manifestazione nelle ultime edizioni, il sodalizio guidato da Giovanni Cavallini, sabato 7 e domenica 8 maggio, tornerà in piazza Del Popolo per ospitare oltre 250 equipaggi. Per l’evento che saluterà il quarto di secolo si attende, infatti, un’edizione da record.

Questo il programma: ritrovo nella tarda mattinata del 7 maggio nella nuova sede del Gruppo Amatori 500 in via della Galetta. Visita guidata alla città e poi partenza per il kartodromo “Il Pipistrello” di Castelraimondo dove si svolgerà la prova di abilità valida per l’assegnazione del trofeo “Giammario e Graziano Piancatelli”. In serata cena al ristorante Villa Berta e poi divertimento con artisti a sorpresa.

Domenica 8 maggio ritrovo in piazza Del Popolo e inizio delle iscrizioni poi prova di scorrimento per l’assegnazione del primo trofeo in memoria di “Roberto Valentini”. Alle ore 11 partenza da piazza Del Popolo per un breve giro turistico e aperitivo nella ditta Piancatelli. Infine, pranzo sociale a Villa Berta durante il quale sarà estratta anche una ricca lotteria.

Per partecipare al raduno è obbligatorio prenotarsi, entro il 30 aprile. Per tutti i conducenti provenienti da oltre 200 chilometri il pernottamento a San Severino Marche è offerto dal Gruppo Amatori 500.

Info ai numeri di telefono 3479846791 oppure 3202507398.