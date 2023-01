San Severino, sono 1.129 le istruttorie presentate all’Ufficio sisma

SAN SEVERINO – Sono 1.129 le istruttorie finora presentate all’ufficio Sisma del Comune di San Severino Marche in merito alla ricostruzione post terremoto. A tracciare il bilancio dell’andamento delle pratiche relative agli edifici pubblici e privati danneggiati dalle scosse del 2016 è stata la sindaca, Rosa Piermattei, nelle sue comunicazioni in apertura dell’ultima seduta del consiglio comunale.

«Solo per la ricostruzione privata – ha spiegato nel corso dell’Assise il primo cittadino settempedano – la cifra già stanziata è di 198 milioni e 938mila 151 euro. Questo importo andrà per il recupero di 513 edifici, di cui 267 interessati da interventi di ricostruzione leggera (per un importo di 39.524.698,93 euro), altri 99 da ricostruzione pesante (per un importo di 89.353.017,23 euro), 144 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, avvocato Giovanni Legnini, (per un importo di 68.983.746,11 euro). Ulteriori tre edifici saranno interessati dall’Ordinanza 13/2017 (per un importo di 1.076,689,45 euro)».

Delle 1.129 pratiche presentate all’ufficio Sisma, 382 fanno riferimento alla ricostruzione leggera di edifici classificati come B e C con scheda Aedes. Altre 387 sono relative, invece, alla ricostruzione pesante di edifici classificati come E con scheda Aedes.

Ulteriori 347 pratiche sono quelle relative alla medesima Ordinanza 100, del Commissario Straordinario Sisma, emanata per facilitare proprio la ricostruzione di immobili danneggiati dalle scosse mentre, con riferimento alla ricostruzione delle attività produttive, sono 13 le pratiche presentate.

Ulteriori 54 richieste hanno interessato, infine, la delocalizzazione sempre delle attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700mila euro.

«A San Severino Marche – ha spiegato ancora la sindaca Piermattei – sono stati chiusi esattamente 355 cantieri. Di questi, 309 sono relativi alla ricostruzione privata, altri 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma Bonus».

È invece di circa 5 milioni di euro (4.953.374,87 euro) la cifra destinata agli interventi che riguardano gli edifici pubblici. Tra questi, oltre al recupero di palazzo Governatori, dell’Istituto Professionale Pocognoni, dell’ex scuola di Stigliano, di un alloggio a Porta Romana e del Palazzo Comunale, si è aggiunta anche la palazzina Erap di via Padre Giuseppe Zampa.

Infine, i numeri relativi al Contributo autonoma sistemazione. Sono 353 i nuclei familiari che hanno ricevuto il Cas di ottobre. Il contributo ammonta a 255.667,75 euro.