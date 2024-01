San Severino, schianto all’incrocio: due ferite

L'incidente all’incrocio per la località di Parolito, lungo la Sp 127 che da San Severino Marche conduce a Tolentino. Cause in corso di accertamento

SAN SEVERINO MARCHE – Schianto all’incrocio per la località di Parolito, lungo la Sp 127 che da San Severino Marche conduce a Tolentino. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, due autovetture – una Ford Fiesta e una Ford Ka -, sono entrate in collisione questa mattina 27 gennaio intorno alle ore 8,30. Uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro, la Ford Ka, ha finito la propria corsa fuori dalla sede stradale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Entrambe le conducenti, due donne – una di San Severino Marche e una di Tolentino – sono state trasferite all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” per accertamenti ma non sono gravi.