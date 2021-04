San Severino, schianto in moto. Grave un 37enne

Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in una scarpata. È in prognosi riservata all'ospedale Torrette di Ancona

SAN SEVERINO – Un 37enne è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Torrette di Ancona dopo un incidente che lo ha coinvolto questa mattina. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in una scarpata che costeggia la strada, mentre la moto è rimasta lungo la carreggiata.

L’incidente è avvenuto in località Collotto, in prossimità di una semicurva, intorno alle 11.30. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che, viste le condizioni del ragazzo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale. Dei rilievi, invece, si è occupata la polizia locale.