San Severino, riapre il chiosco del giardino “Giuseppe Coletti”

SAN SEVERINO – Sabato di festa per la comunità settempedana che sabato 4 maggio saluterà la riapertura del chiosco e del giardino storico “Giuseppe Coletti”. In mattinata, alle ore 11, è infatti previsto il taglio del nastro della struttura bar, di proprietà del Comune di San Severino Marche, in via Matteotti al termine dei lavori di realizzazione dei nuovi locali che hanno permesso l’ampliamento di quelli già esistenti che sono stati demoliti.

Per le opere è stato previsto un intervento di circa 310mila euro finanziato dall’amministrazione locale e affidato all’impresa La Dorica Costruzione per la direzione tecnica dell’ingegner Giorgio Giorgetti.

La gestione della struttura, insieme all’annessa pista da ballo, è stata affidata alla società Gartén della giovane settempedana Agnese Vitturini.