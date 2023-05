San Severino, riaperto il ponte dell’Intagliata. Limite di velocità di 40 Km/h

A riaprire l'infrastruttura l'Anas dopo l'incidente del 24 marzo scorso. Nuove regole per pedoni e mezzi. Ecco quali sono

SAN SEVERINO – Anas Spa, in qualità di ente che ha in gestione la viabilità e la regolamentazione della circolazione sulla strada SS 361 “Septempedana”, ha emesso una nuova Ordinanza con la quale sono state disposte nuove limitazioni e indicazioni sulla tratta, esattamente dal km 56+115 al km 56+450, che interessano in particolare il Ponte dell’Intagliata dopo un incidente a un automezzo pesante accaduto lo scorso 24 marzo.

Con l’Ordinanza, che riapre di fatto la strada al doppio senso di circolazione riportando la viabilità alla normalità, seppure i pedoni potranno transitare su un solo lato; viene istituito il limite di velocità di 40 km/h e un parziale restringimento della carreggiata proprio all’altezza del ponte.