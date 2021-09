San Severino verso le elezioni, in campo Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni

In attesa che il sindaco Rosa Piermattei sciolga le sue riserve, il centrodestra si compatta sull'ex assessore. Pd e 5 Stelle sostengono il consigliere comunale

SAN SEVERINO – Da una parte Tarcisio Antognozzi, ex assessore della Giunta Piermattei, appoggiato da tutto il centrodestra. Dall’altra il consigliere comunale Francesco Borioni sostenuto da forze del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Comincia a prendere forma la compagine elettorale a San Severino, per il voto del 3 e 4 ottobre, in attesa che anche l’attuale sindaco Rosa Piermattei sciolga le sue riserve.

«Grazie al sostegno di tanti amici e all’invito dei partiti, forte dell’appoggio della mia squadra che unita non ha mai smesso di sostenermi – spiega Borioni – ho deciso di continuare a mettere al servizio della comunità la mia passione politica, la mia esperienza e ho accettato di raccogliere la proposta delle forze progressiste, democratiche, ambientaliste e del terzo settore locale di essere candidato unitario, a rappresentazione anche dei civici, movimenti e associazioni che appoggiano e mi auguro appoggeranno questo progetto».

Francesco Borioni è uno dei candidati alle elezioni del 3 e 4 ottobre

«In questi mesi ho avuto l’occasione di confrontarmi con partiti e movimenti politici, operatori economici, liberi professionisti, donne e uomini di San Severino e assieme abbiamo analizzato la situazione sociale ed amministrativa – aggiunge Borioni -. Nell’ambito della campagna di ascolto ho avuto modo di raccogliere gli umori, i progetti, le ambizioni e i sentimenti di preoccupazione, ma anche di riscatto dei settempedani».

Ufficializzato anche il sostegno di Forza Italia che si compatta con tutto il centrodestra sulla figura di Antognozzi. «Questa adesione è la conferma delle intenzioni già espresse lo scorso marzo ed aprile 2021 quando si auspicava vivamente l’unione del centrodestra – spiegano dal circolo cittadino -. In quella occasione fu steso un attento e preciso programma elettorale ispirato ai nostri ideali che auspichiamo possano essere di sostegno e di aiuto, attraverso i candidati, alla coalizione che parteciperà alla tornata elettorale».