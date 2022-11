San Severino, in piazza del Popolo arriva l’albero di Natale

L’abete è alto circa 12 metri e arriva da un’area verde di via San Paolo. È prevista per domenica 4 dicembre invece l'accensione delle luci

SAN SEVERINO – Con le festività in piazza Del Popolo è arrivato, scortato da una pattuglia della polizia locale, anche il grande albero di Natale che è stato posizionato dagli operai del Comune al centro dell’ovale simbolo della città.

Nelle vie del centro prosegue, intanto, l’opera di installazione delle luminarie che aiuteranno a ricreare il vero clima della festa. L’accensione delle luci è in programma per domenica 4 dicembre, alle ore 18, con una bella cerimonia aperta a grandi e piccini con musica e divertimento, come ormai tradizione vuole.

Intanto l’amministrazione comunale, la Pro Loco e le associazioni settempedane stanno lavorando a un programma di iniziative che verrà presentato a breve.

L’albero natalizio di quest’anno è alto circa 12,5 metri e arriva da un’area verde di via San Paolo. A trasportarlo in piazza è stato un mezzo dell’impresa settempedana Mizioli mentre per posizionarlo si è reso necessario l’intervento di una gru della società Pepa oltre al lavoro degli operai dell’ufficio Manutenzioni del Comune.