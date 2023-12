San Severino, persona cade in una scarpata: recuperata dopo tre ore

L’intervento si è protratto per circa tre ore. Sul posto anche i carabinieri

SAN SEVERINO – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, 5 dicembre, a San Severino Marche per il recupero di una persona caduta in una scarpata. La squadra di Tolentino con tecniche Saf (speleo – alpino – fluviale) ha recuperato l’infortunato e poi lo ha affidato alle cure del 118.

L’intervento si è protratto per circa tre ore.

Sul posto anche i carabinieri.