San Severino, perde il controllo del furgone e finisce contro un camion. Muore 36enne

L'uomo, muratore, era stato trasportato con l'eliambulanza in condizioni gravissime all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Ma per lui non c'è stato nulla da fare

SAN SEVERINO – Non ce l’ha fatta il 36enne, muratore di San Severino, che questa mattina era rimasto incastrato tra le lamiere del furgoncino dopo essere finito con il mezzo contro un autocarro in sosta. L’uomo era stato trasportato con l’eliambulanza in condizioni gravissime all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è spirato nel nosocomio dorico.

Lo scontro frontale era avvenuto questa mattina, 10 maggio, lungo la Statale 361, poco dopo le 8, sulla strada che collega San Severino a Castelraimondo. Per cause in corso di accertamento l’uomo a bordo del furgoncino ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un autocarro parcheggiato sul bordo opposto della strada per dei lavori sulla sede della carreggiata.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 e dei Vigili del Fuoco. I sanitari, però, viste le condizioni dell’uomo hanno richiesto l’arrivo dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi. Il 36enne è poi morto all’ospedale regionale di Ancona dove era stato trasferito con l’eliambulanza.