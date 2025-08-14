San Severino, ok al progetto per la manutenzione della strada di Colmone

SAN SEVERINO – Approvato dalla giunta della Città di San Severino Marche il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della pavimentazione della strada comunale di Colmone.

L’intervento a Colmone interesserà il tratto che va dall’incrocio con la strada statale 502 di Cingoli, fino all’incrocio con la strada vicinale di Borgianelle. Un tratto di particolare importanza poiché collega la S.S. 502 di Cingoli con la S.S. 361 Septempedana e serve le località di Colmone, Borgianelle e Pitino che ospitano numerose attività agricole, di ristorazione ed anche ricettive. Un intervento necessario a causa del deterioramento della pavimentazione esistente che presenta buche e solchi.

Il principale obiettivo è sicuramente il miglioramento della sicurezza veicolare, eliminando i pericoli, soprattutto nel corso del periodo invernale, diminuendo i costi di manutenzione. Il rifacimento della pavimentazione andrà inoltre a sostenere e facilitare l’accesso alle attività locali. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 385mila euro. La spesa sarà coperta in parte con il reimpiego dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada e in parte con risorse finanziarie comunali disponibili nel bilancio 2025/2027.

Un affidamento dei lavori che avverrà tramite procedura aperta, con l’utilizzo delle piattaforme telematiche, e sarà gestito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. I lavori previsti comprendono principalmente il rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso ma anche la sistemazione della segnaletica.