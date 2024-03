A San Severino di nuovo in piazza la protesta degli agricoltori indipendenti

Ad un mese dal sit-in di protesta organizzato in piazza Del Popolo, gli agricoltori indipendenti della provincia di Macerata tornano a far sentire la loro voce

MACERATA – A un mese dal sit-in di protesta organizzato in piazza Del Popolo, gli agricoltori indipendenti della provincia di Macerata torneranno a far sentire la loro voce sabato 9 marzo scegliendo nuovamente la Città di San Severino Marche, realtà rappresentativa del settore primario visto che proprio nel territorio settempedano hanno sede diverse aziende.

La manifestazione autorizzata prevede il ritrovo di alcuni trattori nel piazzale del Commercio da dove un corteo muoverà per attraversare alcune vie della città.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e limitare al massimo disagi alla circolazione e garantire la sicurezza della stessa, il comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza che, dalle ore 7 alle ore 20 di sabato 9 marzo, vieta la sosta nel piazzale del Commercio dall’intersezione con via della Croce Rossa Internazionale all’intersezione con via Martiri delle Foibe.