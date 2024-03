San Severino, l’Orchestra filarmonica marchigiana incanta il pubblico del Feronia

SAN SEVERINO – Lo straordinario e talentuoso violinista Stefan Milenkovich, protagonista assoluto del panorama sinfonico internazionale, ha incantato, stupito ed emozionato il numeroso pubblico presente al teatro Feronia per il secondo appuntamento della rassegna “Geografie Musicali” della Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, esibitasi nel concerto dal titolo: “Parigi: dal primo al secondo Impero”.

Milenkovich ha eseguito la “Campanella” di Paganini dimostrando di essere un vero fuoriclasse. La Form lo ha accompagnato egregiamente dopo aver proposto un’applaudita Ouverture di Olympie di Spontini. Subito dopo la sua performance, alla quale è seguito un bis con un brande di Back, applausi anche per la grande sinfonia in Do Maggiore di George Bizet.



«È stata una serata molto importante per i Teatri di Sanseverino – commenta con soddisfazione il direttore artistico, Francesco Rapaccioni – L’Orchestra Filarmonica Marchigiana ha presentato proprio al Feronia, per la sua prima uscita ufficiale, il nuovo direttore artistico, Francesco Di Rosa. Con lui anche l’avvocato Fabrizio Del Gobbo che è il presidente del consiglio di amministrazione della Form».

Ad incontrare Stefan Milenkovich nel foyer del prestigioso teatro comunale anche la sindaca Rosa Piermattei. Per ll’artista si è trattato di un grande ritorno visto che nel 2015 aveva preso parte alla cerimonia di riapertura dello stesso Feronia. «È stato un vero piacere ritornare qui dopo circa dieci anni – ha spiegato l’artista – Amo molto le Marche e i suoi abitanti». Immediata allora la reazione della prima cittadina settempedana che lo ha inviattao a trasferirsi nel centro marchigiano.



In segno di accoglienza verso il nuovo direttore artistico della Form la sindaca ha poi anche concesso a Francesco Di Rosa il proprio palchetto augurandogli buona fortuna nel concerto di debutto nel nuovo ruolo.

«La serata, da un punto di vista musicale, è stata davvero unica con le musiche d’apertura affidate al grande compositore marchigiano Gaspare Spontini, originario di Maiolati ma vissuto proprio in Francia in un periodo di grande splendore. Poi uno dei brani più famosi di Paganini prima della parentesi memorabile di Milenkovich, artista che ha suonato per i grandi della terra come Ronald Reagan, Mikhail Gorbaciov e Papa Giovanni Paolo II. Da ultimo il gran finale sulle note di Bizet con applausi speciali al maestro Alessandro Bonato acclamato per l’ottima direzione», spiegano dall’amministrazione.

La Form tornerà nuovamente al Feronia il 19 aprile con un concerto che sarà dedicato a Berlino e alla Germania.