San Severino in musica, a luglio arriva Mahmood

SAN SEVERINO – Grande estate in musica anche in piazza del Popolo. Il 15 luglio, alle 21.30, infatti arriva Mahmood. Dopo la sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e reduce dal successo al 72esimo Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino – Mahmood inaugurerà, il 7 luglio, alla Cavea Parco della musica di Roma il tour che toccherà poi anche piazza del Popolo a San Severino.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in Ghettolimpo, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Il concerto maceratese organizzato da Eclissi Eventi ed Elite Agency Group, in collaborazione con il Comune di San Severino. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 39 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 0733/865994 o su www.eclissieventi.it.