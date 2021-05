San Severino, muore dopo un incidente. Giovedì il funerale di Gianluca Mosconi

SAN SEVERINO – Si svolgeranno domani (13 maggio), alle 10 nella chiesa di Isola, a San Severino, i funerali di Gianluca Mosconi, morto lunedì mattina dopo che il suo furgone si è schiantato contro un autocarro parcheggiato sul bordo della strada.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 lungo la provinciale 361 che collega San Severino a Castelraimondo. Mosconi, 36 anni, sposato con Claudia e padre di due figli di 7 e 14 anni, stava andando al lavoro quando, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del suo mezzo, ha invaso la corsia opposta, ed è andato a schiantarsi con un camion fermo dall’alta parte della carreggiata.

Gianluca Mosconi aveva 36 anni

L’impatto è stato violentissimo e, nonostante le cure immediate da parte dei medici del 118, il cuore del ragazzo si è fermato poco dopo il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. Il guidatore dell’altro mezzo non era presente nella cabina al momento dell’impatto perché sceso nel cantiere lì vicino. Tutti i suoi documenti, così come lo spazio in cui era fermo il camion, sono risultati poi in regola dopo i controlli.