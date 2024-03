San Severino Marche, inaugurata la mostra delle pittrici per salutare la festa della donna

SAN SEVERINO MARCHE – San Severino Marche città d’arte si trasforma in città delle donne in occasione dell’8 marzo. Come vuole la tradizione nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia per la Festa della donna si accende, da diversi anni ormai, la Mostra delle pittrici, esposizione promossa dall’associazione Del Colle di Colleluce e organizzata da Serenella Eugeni, con il patrocinio del Comune, che intende celebrare la creatività in rosa.

Giunta alla quarta edizione la collettiva sarà visitabile, fino al 17 marzo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,30 alle 19,30.

Immagini del taglio del nastro della mostra tutta al femminile (foto ufficio stampa)

Ad inaugurare l’iniziativa sono intervenute il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che ha voluto ricordare come “creatività ed orgoglio al femminile si sposino in questa mostra divenuta ormai una tradizione per noi”, insieme al vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e alla referente dell’associazione Del Colle, Serenella Eugeni.

Presenti all’inaugurazione anche gran parte delle pittrici protagoniste della rassegna: Adriana Antonini, Inge Bathelt, Fiorella Biondi, Giulia Bellini, Marina Beni, Milvia Catena, Katia Chiari, Martina Cochi, Anna Palma Conforti, Eliana Della Mora, Anna Evangelisti, Alba Frezzini Crognali, Ginevra Fiori, Simona Giachetta, Barbara Giorgi, Genny Iachetta, Clara Lucarini, Nunzia Lorenzini, Maria Luisa Lacchè, Maria Paola Marconi, Giulia Piancatelli, Shura Oyarce, Elisabetta Tartabini, Anna Maria Valenti e Maria Ersilia Valentini.

Con loro anche le pittrici Monica Conforti, Pamela Sciamanna, Marisa Rocci e Gabriella Gattari di Tolentino, Tiziana Cameli di Pieve Torina, Claudia Del Curto e Silvana Rossi di Fano, Serenella Gregorio di Isernia, Susi Rastelli di Montecassiano, Nancy Biraschi di Camerino, Gabriella Cesca di Corridonia, Donatella Ciaffaroni di Monte San Giusto e Lorena Cerqueti di Civitanova. Unica presenza maschile, ma con sculture a tema femminile, il settempedano Fabrizio Savi.

Per l’8 Marzo intanto la Città di San Severino Marche si prepara ad ospitare un evento unico al teatro Feronia, già sold out da tempo: la lectio del filosofo Umberto Galimberti dal titolo: “L’io e il noi. Il primato della relazione”, promossa nell’ambito del Rivela Festival. A moderare l’incontro sarà la giornalista Beatrice Testadiferro.