San Severino Marche, domani i funerali di Alika: attesi i parenti dalla Nigeria

SAN SEVERINO MARCHE- Si terranno domani, 1 ottobre, i funerali di Alika Ogochukwu, l’ambulante nigeriano ucciso in corso Umberto I, a Civitanova, lo scorso 29 luglio dal trentaduenne Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Il rito funebre si svolgerà alle 14, al chiostro di San Domenico, a San Severino Marche, centro dove l’uomo viveva insieme alla sua famiglia. Poi si procederà alla tumulazione nel cimitero cittadino.

La data dell’ultimo saluto era stata rinviata svariate volte per permettere ai parenti di Ogochukwu, residenti in Nigeria, di essere presenti. Si stima una partecipazione numerosa. Per l’occasione, previste modifiche alla viabilità. Il comando della Polizia Locale di San Severino Marche ha infatti emesso un’ordinanza che prevede il divieto di sosta con rimozione negli ultimi stalli di sosta, lato San Domenico, di via Gorgonero dalle 13,30 alle 17 fatta eccezione per le autorità, le forze di polizia, i mezzi di soccorso e i disabili. Il medesimo divieto è posto in via Ercole Rosa dall’intersezione con via Gorgonero all’intersezione con viale Bigioli, sempre nello stesso orario. Sarà infine obbligatorio svoltare a destra in via Gorgonero all’altezza dell’intersezione con via Ercole Rosa dalle ore 13,45 e fino alle 16,30.