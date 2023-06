San Severino Marche, Elisa Raggi festeggia 100 anni contornata da undici nipoti e pronipoti

L'arzilla nonnina vive da sola, non lontano da casa della figlia. Ha dovuto però lasciare la sua abitazione dopo il terremoto

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche festeggia un altro ingresso nel club dei centenari: lo scorso 14 giugno Elisa Raggi ha infatti salutato il raggiungimento del secolo di vita. L’importante traguardo è stato celebrato, domenica scorsa, da parenti ed amici che si sono riuniti prendendo parte anche a una funzione religiosa officiata, nella chiesa di San Domenico, da sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona e Osimo.

Alla cerimonia ha voluto essere presente anche il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, che ha fatto dono all’arzilla nonnina di un mazzo di fiori con i colori della città.

Nata a Gagliole, la signora Elisa, arzilla e lucida nonnina, è sempre vissuta a San Severino Marche. Per una vita ha lavorato la terra insieme a suo marito, venuto a mancare poco prima del terremoto all’età di 99 anni. Dalla loro longeva unione sono nate due figlie: Marisa e Nazzarena. La signora, che oggi è seguita da una di queste, vive comunque da sola in una casa nel rione Mazzini restando poco lontana dall’abitazione di proprietà dalla quale ha dovuto traslocare, a malincuore, proprio a causa del sisma. La sua quotidianità è fatta di faccende domestiche, un po’ di preghiera e dell’aiuto offerto nel fare compagnia e guida a uno stuolo di nipoti e pronipoti, ben undici in tutto.