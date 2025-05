San Severino Marche, il Consiglio Comunale dei Ragazzi inconta l’amministrazione comunale

SAN SEVERINO MARCHE- Un incontro costruttivo quello che si è tenuto nella Città di San Severino Marche tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosa Piermattei ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”. Protagonisti di questo appuntamento, i giovani rappresentanti guidati dal sindaco Viola Rosoni e dal vice sindaco Cristian Marozzi.

Il saluto del sindaco Piermattei

Il sindaco della Città di San Severino Marche Rosa Piermattei ha sottolineato il grande momento di gioia ed interesse vissuto dall’amministrazione comunale nell’ascolto delle necessità delle nuove generazioni: «Un incontro per noi prezioso, un’opportunità unica per ascoltare le vostre voci, comprendere le vostre idee e accogliere le vostre proposte per San Severino Marche. Siete i rappresentanti dei vostri coetanei, portatori di uno sguardo fresco e autentico sulla realtà che vi circonda. La vostra elezione a questo Consiglio comunale dei Ragazzi dimostra la vostra voglia di partecipare attivamente alla vita della comunità, di far sentire la vostra opinione e di contribuire al bene comune. Questo è un segnale bellissimo e ci riempie di speranza per il futuro della nostra città. Sappiate che le vostre idee sono importanti per noi. Vogliamo ascoltarvi attentamente, capire quali sono le vostre priorità, i vostri sogni per San Severino Marche, le vostre preoccupazioni. Il vostro punto di vista di giovani cittadini – ha concluso – è fondamentale per costruire una città sempre più a misura di tutti, accogliente, vivace e attenta alle esigenze di ogni generazione».

I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto inoltre da Avni Singh, Eva Belli, Anna Centanni, Daisy Muzio, Christian Del Conte, Eliot Galushi, Alessandro Moriconi, Diego Setaro, Alessandro Travaglini, Amelie Zizi, Giorgio Beni, Alessandro Caciorgna, Camilla Corneli, Alessandro Fonsi, Mario Gazzellini, Aisosa Praise Oriakhi, Vittorio Sticconi e Benedetta Taborro, i quali hanno avanzato svariate proposte e richieste concrete, divise per aree tematiche, a partire ovviamente da quella scolastica. Ad accompagnarli le referenti del progetto dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco.

Le richieste presentate dai ragazzi

Tra le molteplici richieste fatte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi all’amministrazione comunale della Città di Camerino spiccano, l’installazione di condizionatori nelle aule, banchi più grandi, più bagni al secondo piano, la rimozione della muffa, la pulizia e tinteggiatura delle pareti delle aule, pc nuovi e più laboratori. Nel plesso di Cesolo è invece stato richiesto un nuovo tetto ed una manutenzione generale della struttura. La settimana corta a scuola, il servizio pizza a ricreazione, la precisione dell’orario dei pulmini, maggiori uscite didattiche e l’entrata a scuola alle 8.30. Gli alunni hanno inoltre richiesto la sistemazione della pista ciclabile fino a Taccoli, ma anche la costruzione di più piste ciclabili, ad esempio una da Cesolo a San Severino Marche, ma anche una copertura per ripararsi dal sole negli spazi esterni delle scuole.

Per quanto riguarda invece la città, chiesta la creazione di luoghi di aggregazione per i ragazzi, la costruzione di un campo da basket e di diversi campi da calcio, l’aumento di bici elettriche a disposizione, aree verdi con panchine e più eventi culturali per i più giovani.