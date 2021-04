San Severino, manifesti funebri per il Pd. «E’ venuto a mancare alla tenera età di 14 anni»

SAN SEVERINO – Manifesti funebri per sottolineare la “scomparsa” del Pd settempedano. Una trovata goliardica che ha strappato non pochi sorrisi ai passanti che si trovavano lungo le vie del centro di San Severino dove, da ieri mattina 10 aprile, è tornato il mercato.

Alcuni manifesti sono stati anche affissi sulla sede locale del partito che, nei mesi scorsi, è stata venduta. «Dopo dieci anni di operosa vita amministrativa in città – si legge nel manifesto -, a cui sono seguiti cinque anni di seria malattia con elettroencefalogramma piatto, afonia, abulia, anestesia, anamorfismo psicofisico, in questi giorni di inizio primavera – tra i ciliegi in fiore e le Rosette agitate dai venti di bufera – alla tenera età di appena 14 anni è venuto a mancare senza conforto alcuno dei vecchi amici: il Pd settempedano. Ne danno il triste annuncio il segretario nazionale Enrico Letta, il segretario regionale n.n, il segretario provinciale n.n. e il segretario della sezione cittadina n.n. Le esequie si terranno alle prossime elezioni comunali. Non fiori, ma una prece».

La ironica trovata sarebbe dovuta alle difficoltà del partito nel presentare una lista alle prossime elezioni comunali previste in autunno.