San Severino, maltempo: cade un albero sulla strada per Gaglianvecchio e frane per Orpiana e Serrone

SAN SEVERINO – È la pioggia che sta facendo scattare l’allerta in queste ore nel territorio del Comune di San Severino Marche, uno dei più grandi per estensione dell’intera regione. A causa delle precipitazioni intense si registrano frane sulle strade per le frazioni di Orpiana e Serrone Valle. In mattinata ostruito, dalla caduta di un albero sulla sede stradale, il collegamento con la frazione di Gaglianvecchio. Per raggiungere l’abitato ci si è dovuti servire di una strada bianca. Diverse le chiamate all’ufficio Manutenzioni del Comune che sta intervenendo con operai e mezzi ma anche con l’ausilio di alcune imprese private.

Fango e acqua su diverse strade, in particolare sulla provinciale 127 per Tolentino, all’altezza dell’abitato di Colotto, e sulla statale 361 “Septempedana”, tra Santa Maria della Pieve e Taccoli.

«Verrà infine ripristinato molto probabilmente in giornata il guasto all’acquedotto comunale che nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio, ha tenuto impegnati tecnici e operai della municipalizzata Assem Spa. A causa delle forti piogge si sono verificati dei movimenti importanti di terreno che hanno danneggiato un tubo all’interno di un pozzetto nei pressi del palazzetto dello sport di viale Mazzini. L’improvvisa perdita d’acqua ha fatto registrare un calo di pressione nella zona alta del rione Uvaiolo. L’Assem ha poi provveduto ad isolare il guasto e a ripristinare temporaneamente la situazione senza disagi particolari per le utenze», spiega l’amministrazione comunale.

Intanto il fiume Potenza resta osservato speciale. «La Protezione Civile, grazie all’opera dei volontari del gruppo comunale settempedano, sta monitorando la situazione anche se per il momento il livello delle acque è sotto quello di guardia».