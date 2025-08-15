San Severino, intervento da 600mila euro per il campo da calcio
San Severino, intervento da 600mila euro per il campo da calcio “Tullio Leonori”

Approvato il progetto esecutivo per l'intervento di riqualificazione e rifacimento del manto sintetico del campo da calcio “Tullio Leonori” di San Severino

Il campo di gioco “Tullio Leonori” a San Severino (Foto: Comune di San Severino)
SAN SEVERINO – La giunta comunale della Città di San Severino Marche ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione e rifacimento del manto sintetico del campo da calcio “Tullio Leonori”.

L’intervento, dal valore complessivo di 600mila euro, rientra nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 ed è finanziato tramite un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, nell’ambito del programma “Sport missione comune”.

I lavori, che costituiscono il primo lotto del progetto complessivo, prevedono il rifacimento del manto erboso sintetico, certificato LND, la sistemazione dell’impianto di irrigazione, la fornitura e posa di nuovi accessori, come porte, bandierine per calcio d’angolo e panchine, il rifacimento della recinzione e la manutenzione degli spogliatoi.

Successivamente il lotto 2 del progetto riguarderà la realizzazione di nuovi spogliatoi presso la struttura. 

L’intervento in questione aveva ricevuto il parere favorevole del Coni Comitato Regionale Marche nel luglio scorso.

