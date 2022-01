San Severino, scontro tra camper e auto: in due finiscono all’ospedale

SAN SEVERINO – Incidente questa mattina (4 gennaio), intorno alle ore 10.50, lungo la Sp. 361 “Septempedana” tra le frazioni di Taccoli e Granali. A scontrarsi, sulla stessa direzione di marcia, un camper che, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Mercedes Classe A sulla quale viaggiavano un giovane settempedano, che era alla guida, con accanto sua madre. L’auto si stava immettendo dalla provinciale sulla strada comunale. Conducente e passeggero della Mercedes sono stati trasferiti, per i necessari accertamenti, all’ospedale di Camerino.

Per i rilievi di legge è intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche e in ausilio, per la gestione della viabilità, una pattuglia della Polizia Provinciale di Macerata. Per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente anche un mezzo dei Vigili del Fuoco.