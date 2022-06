San Severino, incidente lungo la Septempedana: due donne all’ospedale

Per cause in corso di accertamento, una Fiat 600 mentre si immetteva sulla strada da un parcheggio laterale entrava in collisione con una Fiat Punto

SAN SEVERINO – Schianto lungo la Sp 361 “Septempedana”, in località Taccoli di San Severino Marche, ieri (31 maggio) pomeriggio intorno alle ore 18. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Fiat 600 mentre si immetteva sulla strada da un parcheggio laterale entrava in collisione con una Fiat Punto che finiva la propria corsa sulla scarpata.

Alla guida delle due auto due donne del posto di 35 e 50 anni: entrambe ferite, sono state trasportate all’ospedale cittadino per accertamenti. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.