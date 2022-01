San Severino, incidente in località Taccoli: il conducente era ubriaco e sotto effetto di droghe

Il 14 gennaio scorso aveva provocato un incidente tra via Aristide Merloni e via Comandante Ludovico Censi, in località Taccoli. Il giovane marocchino è stato segnalato alla Procura di Macerata

SAN SEVERINO – Dovrà rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico – fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giovane denunciato all’autorità giudiziaria dagli agenti del Comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche.



Il 14 gennaio scorso aveva infatti provocato un incidente tra via Aristide Merloni e via Comandante Ludovico Censi, in località Taccoli: una Volkswagen Golf, sulla quale viaggiava il giovane assieme ad un altro uomo, entrambi di origini marocchine residenti in città, è entrata in collisione con una Volvo V60 station wagon, sulla quale si trovavano due settempedani.

Gli agenti, a seguito degli accertamenti sulla dinamica del sinistro e all’esito degli esami clinici tossicologici, hanno segnalato lo straniero alla Procura della Repubblica di Macerata e gli hanno sospeso la patente di guida dopo aver provveduto al sequesto dell’auto coinvolta nel sinistro.