San Severino, perde il controllo del furgone e finisce contro un camion. Grave un uomo

SAN SEVERINO – Scontro frontale questa mattina, 10 maggio, lungo la Statale 361, grave un uomo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, sulla strada che collega San Severino a Castelraimondo, e per cause in corso di accertamento l’uomo a bordo del furgoncino ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un autocarro parcheggiato sul bordo opposto della strada per dei lavori sulla sede della carreggiata.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 e dei Vigili del Fuoco. I sanitari, però, viste le condizioni dell’uomo hanno richiesto l’arrivo dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.