San Severino, incendio nella notte: bruciano due fienili

SAN SEVERINO – Fiamme in due fabbricati agricoli usati come fienili, bruciano 4 mila quintali di fieno. L’incendio è avvenuto questa notte, intorno all’1.30, in località Isola, a San Severino. Sul posto, subito dopo la chiamata di emergenza, i vigili del fuoco sono arrivati dal comando di Macerata, da Tolentino e da Apiro.

Le fiamme hanno bruciato, come si diceva, circa 4 mila quintali di fieno, ammassati in due capanni agricoli. Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle squadre di pompieri ha limitato i danni, evitando che le fiamme si propagassero anche in un vicino deposito di attrezzi agricoli. Le cause del vasto incendio sono in corso di accertamento.