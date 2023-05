A San Severino si inaugura “l’albero di Bruno e della Costituzione”

SAN SEVERINO – Nell’ambito del progetto “Cittadini consapevoli” sabato prossimo (6 maggio) le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” di San Severino Marche saranno impegnate in un incontro sulla Costituzione a cura del professor Francesco Rocchetti, presidente provinciale Anpi Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Nella stessa mattinata il consiglio comunale dei Ragazzi, su iniziativa della sezione cittadina “Cap. Salvatore Valerio” dell’Anpi, apporrà una targa commemorativa nell’arboreto del Comprensivo con la dicitura “L’albero di Bruno o della Costituzione”. Insieme al presidente provinciale Anpi, Francesco Rocchetti, alla presidente dell’Anpi cittadina, Donella Bellabarba, al dirigente scolastico, Sandro Luciani, prenderà parte alla cerimonia anche il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei.

Per anni alla guida della sezione cittadina dell’Anpi, Bruno Taborro fu uno dei partigiani combattenti del primo battaglione Mario. Già membro del Comitato nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, si è spento nel 2014 all’età di 89 anni. Attendente del capitano Salvatore Valerio, per anni curò anche il memoriale dedicato alla battaglia di Valdiola animando tantissimi incontri con le scuole e la cittadinanza in particolare in occasione delle cerimonia commemorative annuali sul territorio.