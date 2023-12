San Severino, finisce fuori strada poi in ospedale: 29enne aveva un tasso di alcol oltre 6 volte il limite

Aveva 3,19 grammi per litro. Per il giovane denuncia, ritiro della patente e sequestro dell’auto. Identificato il presunto autore dei furti di cerchi e specchietti di auto a Sant’Angelo in Pontano

SAN SEVERINO – Erano circa le 20.30 del 17 dicembre scorso quando a San Severino, lungo la strada provinciale 502, un’auto era andata fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. L’automobilista, un 29enne residente in provincia, era stato trasportato in ospedale a Camerino per essere sottoposto alle cure del caso, ma quando i carabinieri di San Ginesio (che erano intervenuti sul luogo dell’incidente e che hanno eseguito i controlli per appurare la dinamica del sinistro stradale) hanno richiesto all’ospedale di effettuare le analisi del sangue per verificare se avesse assunto alcol o droga, hanno scoperto che il giovane aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 3,19 grammi per litro. Per il 29enne sono quindi scattati la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto per conseguente confisca.

Nell’ambito dei controlli potenziati dalla Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi ed eseguiti a San Severino e Tolentino, con numerose pattuglie dedicate al controllo del territorio, il Nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona con i militari di Tolentino hanno controllato alcune attività commerciali, sanzionando a livello contravvenzionale un esercizio per omissioni in materia di autocontrollo nella gestione e tracciabilità degli alimenti.

I carabinieri della Stazione di Loro Piceno hanno invece denunciato un 44enne residente in zona per furto di vari componenti di un’auto, in particolare cerchi e specchietti, avvenuto qualche giorno fa a Sant’Angelo in Pontano. A lui sono arrivati grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e alla raccolta di prove testimoniali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata.