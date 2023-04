San Severino: era evaso da casa due volte, 57enne condannato torna ai domiciliari

SAN SEVERINO – Nella settimana di Pasqua e durante le giornate festive i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal maggiore Giulia Maggi, hanno intensificato i controlli del territorio per garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. In particolare a San Severino venerdì scorso i militari della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di uno straniero di 57 anni. L’uomo già condannato per tentato furto, rissa, vendita di prodotti industriali con segni falsi, detenzione e spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, dal 1990 al 2008 e sottoposto a misure restrittive cautelari, era stato denunciato per due volte per evasione dagli arresti domiciliari nel 2018, dai carabinieri di San Severino. Da questa segnalazione era poi scaturita la condanna anche per quest’ultimo reato reiterato. Il suo legale aveva chiesto l’ammissione al regime alternativo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta, così, su disposizione della Procura, i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di detenzione domiciliare per un periodo di 10 mesi.

Sul fronte dei controlli stradali invece, potenziati nel corso delle festività, nella nottata del giorno di Pasqua, i militari di San Severino hanno denunciato due persone, una donna di 48 anni e un 25enne, residenti nelle Marche, per guida in stato di ebbrezza. La donna è infatti risultata alla guida con tasso alcolemico di 1,65 grammi per litro. Il veicolo, di proprietà, è stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca. Il giovane, sottoposto anche lui all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 1,25 grammi per litro. Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente.