San Severino, crescono i contagi: 95 le persone in quarantena

SAN SEVERINO – Torna ad aumentare il numero dei contagi al covid-19 nel Comune di San Severino Marche. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Gores, il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono 70 i pazienti positivi e 95 le persone in quarantena. «I dati sui contagi – sottolinea il sindaco, Rosa Piermattei – ci impongono di prestare massima attenzione e di attuare, ora come non mai, i noti accorgimenti preventivi che permettono di limitare la diffusione del virus che sembra essere ancora più aggressivo rispetto al passato anche con nuove fasce della popolazione».



Si ricorda che in caso di sintomi o dubbi è bene rimanere a casa, non recarsi al Pronto Soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Oppure chiamare il numero verde regionale 800936677 attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Solo in caso di necessità si possono contattare i numeri 112 oppure 118. È inoltre attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.



A casa, nei luoghi di lavoro, ovunque è bene sempre seguire i comportamenti di igiene, come lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica, mantenere puliti gli ambienti, far areare i locali, disinfettare spesso gli oggetti di uso comune, mantenere le distanze di sicurezza interpersonali, indossare sempre la mascherina ed evitare spostamenti non necessari.



Per chi fosse infine interessato alla campagna vaccinale, over80 in primis, si informa che al fine di ridurre i tempi di attesa e per ottimizzare i percorsi di vaccinazione, il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3 Asur Marche raccomanda, a chi avesse già prenotato il vaccino, di collegarsi ai siti dei Comuni sede di vaccinazione (nel caso di San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it) per scaricare la necessaria documentazione. Servono infatti: la scheda anamnestica, il modulo di consenso, il consenso al trattamento dei dati personali e la presa visione della nota informativa, comunque disponibili anche in ambulatorio.



I moduli, già compilati, andranno consegnati al momento dell’accesso nella sede vaccinale. E’ possibile prenotarsi sul sito di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Per informazioni ci si può rivolgere al contact center 800.009966