San Severino, concluso il bando di gara per il cimitero di San Michele

L’importo dei lavori è stato determinato in circa 365mila euro. Terminate le necessarie verifiche si procederà all’affidamento del cantiere

SAN SEVERINO – Il Comune di San Severino Marche ha ultimato la procedura di gara per l’affidamento del primo stralcio dei lavori di ampliamento del cimitero urbano di San Michele.

L’importo dei lavori è stato determinato in circa 365mila euro, Iva esclusa. Le opere sono stati aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso. L’intera procedura di gara si è svolta su piattaforma telematica di negoziazione dell’Unione Montana Potenza Esino Musone.

Terminate le necessarie verifiche si procederà all’affidamento del cantiere.

Per la richiesta di loculi nei prossimi mesi, una volta avviata la costruzione degli stessi, gli uffici comunali procederanno alla pubblicazione di un apposito bando.