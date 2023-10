San Severino, il Comune consegna 6 edifici S.A.E. ai Carabinieri in attesa del ripristino della caserma

MACERATA – Firmata questa mattina 21 ottobre in Prefettura la convenzione con la quale il Comune di San Severino Marche mette a disposizione dell’Arma dei Carabinieri sei S.A.E. fino al pieno ripristino dell’agibilità della caserma, parzialmente danneggiata dal sisma del 2016.

Presenti alla sottoscrizione il Prefetto Flavio Ferdani, il Sindaco Rosa Piermattei e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Candido.

Ad avvenuto trasferimento, potranno iniziare i lavori di ripristino della caserma, garantendo allo stesso tempo l’elevato livello di presidio del territorio comunale di San Severino e il benessere dei militari che vi prestano servizio.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Prefetto, il quale ha sottolineato come tale soluzione provvisoria permetterà all’Agenzia del Demanio di poter realizzare la ristrutturazione e il ripristino della Caserma; una soluzione che acquista un importante valore simbolico, trattandosi di un presidio di sicurezza dei diritti della comunità, e nel contempo garantirà il benessere dei Carabinieri chiamati a svolgere i propri compiti istituzionali. Gli interventi, infatti, permetteranno uno strutturale miglioramento sismico, a vantaggio della fruibilità e dell’ utilizzo in condizioni di sicurezza. Un bell’esempio di come la sinergia tra le Istituzioni e gli Enti locali può portare a un positivo risultato concreto per la comunità di San Severino.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei: «La soluzione trovata permette di garantire la costanza della presenza dell’Arma sul territorio e di fornire l’accoglienza necessaria a un presidio importante, come quello della caserma, oltre che al personale della stessa. Desidero ringraziare il Prefetto e i vertici dell’Arma dei Carabinieri per aver scelto questa soluzione di continuità nel bene della nostra comunità».

Anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Nicola Candido, ha voluto esprimere la propria riconoscenza al Prefetto ed al Sindaco: «Ringrazio, a nome dell’Arma dei Carabinieri, il Sindaco di San Severino per aver messo a disposizione le S.A.E., un gesto concreto di vicinanza dell’Amministrazione Comunale e, ovviamente, ringrazio anche il Prefetto Ferdani che, come sempre, segue in prima persona anche queste problematiche dei Carabinieri, dando impulso a tutte le iniziative che riguardano la ricostruzione delle caserme dell’Arma danneggiate dal sisma del 2016».

«L’iniziativa che il Prefetto Ferdani, d’intesa con il Sindaco Piermattei e il Comandante Candido, ha voluto sviluppare a San Severino non è solo rispondente all’interesse pubblico, ma esprime quella capacità di cooperazione istituzionale che sarà decisiva per la ricostruzione. Il nostro impegno ora è quello di garantire la massima tempestività nella riqualificazione della caserma settempedana». Questa la chiosa del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario per la ricostruzione.