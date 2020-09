San Severino, 45 milioni per la ricostruzione. Entro settembre al via i lavori per palazzo Governatori

SAN SEVERINO – Il sindaco di San Severino Rosa Piermattei nell’ultima seduta del Consiglio comunale ha tracciato un bilancio dei dati del sisma a quattro anni dai tragici eventi che hanno sconvolto il centro Italia. Sono oltre 45 i milioni di euro che sono stati messi a disposizione per la ricostruzione nel comune settemepedano e che sono andati per le 484 pratiche già presentate.

310 sono le pratiche della ricostruzione leggera (B e C), 156 quelle della ricostruzione pesante (E), 14 fanno riferimento all’ordinanza 100 firmata dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e quattro sono le pratiche delle attività produttive. «In totale sono state finanziate 237 pratiche per un importo esatto di 45.185.767,57 di euro, di cui 213 relative alla ricostruzione leggera B – C e 24 alla ricostruzione pesante E – ha detto il primo cittadino -. Abbiamo chiuso 183 cantieri con riferimento alla ricostruzione sisma 2016, altri tre relativi alla ricostruzione pubblica e altri 40 con riferimento al cosiddetto Sisma Bonus. Si tratta di oltre il 12% di tutte le pratiche chiuse all’interno di tutta l’area del cratere. Nei prossimi giorni provvederemo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di luglio».

Palazzo Governatori a San Severino

Tanti gli interventi dunque portati a termine in questi quattro anni ai quali andranno ad aggiungersi nuovi cantieri. Oltre ai lavori della ricostruzione privata entro il mese inizieranno anche quelli di recupero di palazzo Governatori finanziato con un progetto di 550mila euro. Sarà anche recuperata l’ala che ospita la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” che avrà a disposizione nuovi spazi. È arrivato il nullaosta dall’Anac, e il successivo decreto di finanziamento, per il progetto per il recupero del palazzo Comunale che prevede uno stanziamento di oltre 2 milioni e mezzo di euro.

«È stata fatta domanda di partecipazione al bando Sport e Periferie 2020 per ottenere dei contributi che consentiranno una riqualificazione complessiva del bocciodromo comunale che prevede anche la realizzazione di un impianto per il gioco del paddle – ha continuato il sindaco Piermattei -. L’Istituto per il Credito sportivo ci ha riconosciuto poi la possibilità di avere un mutuo a tasso zero per lavori di riqualificazione esterna del palazzetto dello sport. Per tale struttura l’amministrazione comunale ha già destinato altri finanziamenti, allo scopo di attuare tutti gli interventi necessari a qualificarla come struttura strategica del territorio utile per affrontare qualsiasi possibile emergenza».

«Sta anche procedendo la progettazione per gli interventi di riqualificazione dell’area dei giardini pubblici che riguarderanno sia il manufatto che le aree verdi e che, una volta completati, consentiranno un’ottima fruibilità da parte di tutti i cittadini, e dei giovani in particolare, di uno spazio tanto caro alla nostra città» ha concluso il sindaco di San Severino.