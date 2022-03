San Severino, 15 profughi in fuga dalla guerra ospitati nella sede della Croce Bianca

Si tratta di donne, anziani e bambini. Per uno di loro è stata anche organizzata una festa di compleanno. Il Comune ha aperto un conto corrente per le donazioni

SAN SEVERINO – Sono quindici i profughi ucraini arrivati a San Severino e ospitati nella sede della Croce Bianca. Questa mattina il sindaco Rosa Piermattei ha portato alle donne e ai bambini ospiti il benvenuto della città. La comunità è composta da un anziano, quattro donne e dieci bambini d’età compresa tra i 3 e i 15 anni, quasi tutti accompagnati dalle proprie mamme. Per uno degli ospiti, un minore di 7 anni, l’arrivo in città è coinciso con il suo compleanno e gli è stata organizzata una piccola festa con la torta. Ai bambini sono stati donati anche giochi e tanti sorrisi per aiutarli a superare questo difficile momento.

«La città di San Severino dall’inizio del conflitto sta accogliendo anche altri profughi che hanno trovato alloggio e sistemazione in famiglie del posto – spiega il sindaco – dove, da anni, vivono cittadini ucraini, o in abitazioni messe a disposizione da chi, in questo particolare momento, ha bisogno d’aiuto e assistenza». Il Comune ricorda che chi fosse interessato a segnalare disponibilità ad accogliere persone, a fornire aiuti o ad organizzare qualsiasi tipo di attività di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, può farlo utilizzando la mail info@comune.sanseverinomarche.mc.it L’Amministrazione settempedana ha anche messo a disposizione di chiunque voglia contribuire con un aiuto economico il proprio conto corrente per offerte che andranno indirizzate seguendo la causale “Comune di San Severino Marche a favore del popolo ucraino”. Il codice Iban è il seguente: IT36W0306969150100000046015.