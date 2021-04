San Ginesio, visita a sorpresa di Malika Ayane

La cantautrice ha fatto un giro per il paese del Maceratese accompagnata dal sindaco. Ha promesso che tornerà ad agosto

SAN GINESIO – Visita a sorpresa nel piccolo borgo di San Ginesio (Mc) per Malika Ayane. La cantautrice milanese ha passato la domenica ospite del centro Wasabi culture, un luogo dedicato alla pace, alla meditazione, alla contemplazione e all’arte meditativa e dove è possibile pacificare mente e corpo e riattivare le energie. Nel pomeriggio, accompagnata dal sindaco Giuliano Ciabocco e dall’assessore Giordano Saltari ha anche visitato il paese.

Una tappa veloce per la cantautrice che ha visitato il chiostro, la piazza e l’auditorium Sant’Agostino e ha promesso di tornare a San Ginesio nel mese di agosto. Chissà che non possa essere una delle protagoniste della “Festa della Pace 1000 Gru per Hiroshima”, il tradizionale appuntamento estivo di pace e cultura nipponica.