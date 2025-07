San Ginesio, “I Suoni dei Borghi” con Mario Brunello

Ad agosto, allievi da tutto il mondo a San Ginesio per la masterclass del grande violoncellista. Previste anche camminate musicali in alta quota e concerti

MACERATA – Dal 3 all’8 agosto 2025 torna a San Ginesio la settima edizione de “I Suoni dei Borghi”, originale masterclass di violoncello cui prenderanno parte 40 allievi provenienti da tutta Italia e dall’estero, in particolare da Francia, Olanda, Spagna e Giappone.

A guidare il lavoro sarà Mario Brunello, uno dei più autorevoli violoncellisti del nostro tempo, noto non solo per la sua carriera concertistica internazionale, ma anche per il suo impegno nella relazione tra musica e natura, testimoniato dalla direzione artistica de I Suoni delle Dolomiti e Arte Sella. Con lui, la violoncellista e formatrice olandese Sanne de Graaf, che curerà la formazione alla musica d’insieme e l’orchestra di violoncelli.

Il progetto è ideato e progettato da Annalisa Pavoni, ed è promosso dalla Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona, in collaborazione con il Comune di San Ginesio e la locale Pro Loco. Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura come Progetto Speciale, l’evento è sostenuto, sin dalla prima edizione, anche dalla Regione Marche. Il progetto è patrocinato da Università degli Studi di Macerata, FORM – Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, Associazione Arena Sferisterio di Macerata, AIMA – Associazione Italiana Musicisti Amatoriali, Comune di San Ginesio, Pro Loco San Ginesio.

Suoni dei Borghi: il progetto

I Suoni dei Borghi, nato all’indomani del terremoto del 2016, è una tra le esperienze più significative per giovani musicisti e appassionati provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa di alto livello che unisca la pratica e le performance musicali, l’incontro con un grande maestro e la scoperta di un contesto naturale e culturale straordinario come quello di San Ginesio (Best Tourism Village, Bandiera Arancione e uno dei Borghi più Belli d’Italia) e di tutto un territorio.

La masterclass è articolata in due percorsi distinti: uno di alto perfezionamento, rivolto a violoncellisti selezionati, e uno aperto a tutti, intitolato “9–99”, che accoglie amatori, studenti e adulti che suonano per passione, senza limiti d’età o requisiti accademici particolari. L’obiettivo è creare uno spazio accessibile e stimolante per chiunque desideri approfondire il rapporto con lo strumento, tra lezioni individuali e esperienze collettive.

Accanto alla formazione, il progetto propone attività culturali e di scoperta e conoscenza del territorio seguendo tre “binomi-guida”: Artigianato-Metodo; Arte-Forma; Montagna-Natura che tornano nelle lezioni sotto forma di riflessioni sulla musica.

Il programma di quest’anno prevede per l’alto artigianato, la visita alla Fattoria La Rocca di Montefortino, dove si lavora la lana della pecora Sopravissana, razza autoctona in via d’estinzione. Per l’arte, l’uscita alla Basilica di Santa Maria a Piè di Chienti (Montecosaro) sarà accompagnata dagli interventi della professoressa Francesca Coltrinari dell’Università di Macerata, tra i patrocinatori dell’iniziativa. Particolarmente attesa è la camminata musicale in quota, tra i sentieri dei Monti Sibillini, un modo per mettere in relazione suono, silenzio e paesaggio. L’escursione si svolge con l’accompagnamento di guide montane ed è aperta a camminatori esterni (per info e prenotazioni prenotazioneamicimusica@gmail.com).

San Ginesio, “I Suoni dei Borghi” con Mario Brunello

I concerti aperti al pubblico

Domenica 3 agosto alle ore 21, nel Chiostro di Sant’Agostino, il concerto inaugurale riunirà un ensemble di musicisti d’eccezione: Mario Brunello al violoncello, Gabriele Mirabassi clarinettista di fama internazionale tra classica e jazz, Daniele Orlando primo violino dei Solisti Aquilani, Maria Semeraro straordinaria pianista, impegnata per tutta la settimana con il corso di alto perfezionamento, e Guido Barbieri storica voce di Radio 3, musicologo e drammaturgo, qui come voce narrante. In programma la Sonata n. 5 per violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven (Brunello e Semeraro) e il Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen, eseguito da tutti e quattro gli interpreti con la lettura di un testo originale di Barbieri. Il concerto prevede un biglietto di 5 euro, con prenotazione obbligatoria.

Seguiranno i concerti gratuiti (ore 19) dell’orchestra di violoncelli, una performance in quota sui sentieri dei Sibillini, e il concerto finale degli allievi del corso di perfezionamento. Tutti i concerti si svolgono a San Ginesio nel Chiostro o nell’Auditorium del complesso di Sant’Agostino.