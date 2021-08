San Ginesio, Sudamericana riparte on line. «Così raccontiamo il mondo latino»

Il festival organizzato da Matteo Marangoni e Rita Bompadre potrà essere seguito su Facebook. In questa nona edizione si alterneranno nomi importanti del panorama internazionale

SAN GINESIO – «Sudamericana vuole far conoscere e valorizzare la cultura latina-sudamericana in tutte le sue coinvolgenti sfaccettature, attraverso l’espressività e l’intensità dell’opera poetica, la dinamicità partecipativa della danza e del teatro, la magia evocativa della musica, lo sguardo infinito della fotografia e dell’arte. Sudamericana si propone di rappresentare ogni anno uno spettacolo che meglio descriva la sensibilità, il carisma, la forza e il colore del mondo latino, nello scenario suggestivo del centro storico di San Ginesio, intorno alle postazioni scenografiche ideali del borgo medioevale, all’aperto, nelle piazze, e in altri luoghi d’arte e turismo della regione Marche».

Così Matteo Marangoni e Rita Bompadre, organizzatori del festival Sudamericana, raccontano il progetto artistico realizzato dall’associazione culturale “San Ginesio” e dal centro di lettura “Arturo Piatti” di Ripe San Ginesio, che dal 2013 colora San Ginesio delle musiche travolgenti della tradizione sudamericana. Dal 2018, il festival si è “spostato” su internet con la condivisione di grandi artisti, che hanno generosamente accettato l’invito a donare le loro opere sulla pagina fb del Festival: https://www.facebook.com/sudamericanafestival.

Pablo Corradini con il suo trio ha partecipato all’edizione 2016

La nona edizione del festival vedrà alternarsi nomi importanti del panorama internazionale: Quinteto Respiro (musica), Matteo Aringoli e Olha Voloshyn (danza), Ensemble Mariposa (musica), Xavier Oquendo Troncoso (poesia), Paura Rodríguez Leytón (poesia), Juan Manuel Acosta e Soledad Chaves (danza), Maria Fernanda Barbaresco – La f del Tango in Trio (musica – teatro – canto), Marina Cedro (musica – canto), Carlos Habiague (musica – canto), Norah Zapata-Prill (poesia), Giovanna Rivero (letteratura), Andrea Muriel (poesia), Jennifer Cabrera Fernandez (musica – canto – danza), Duo Juan Rivero e Gilberto Pereyra (musica), Cristiano Schiavolini (arte – illustrazione), Giovanna Iorio (arte visiva – sonora), Astra Lanz – Cristiano Schiavolini e Nahars Piano Trio – in collaborazione con FORART – con lo spettacolo “GIUS(TO) Borges” organizzato da Appassionata – Associazione Musicale di Macerata (teatro – poesia – illustrazione – musica).

Per seguire il festival, quindi, basta collegarsi alla pagina Facebook. La copertina della pagina social del festival quest’anno è realizzata dall’artista argentino Joaquín Rodríguez.