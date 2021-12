San Ginesio premiata come “Best Tourism Village”, sarà l’unico comune a rappresentare l’Italia

SAN GINESIO – È un piccolo borgo del Maceratese, che ha cercato di reggere alle ferite del terremoto ancora evidenti, puntando sulla resilienza e sul turismo come motore di rilancio. E questo è stato ripagato. Il comune di San Ginesio, infatti, è stato insignito del riconoscimento di “Best Tourism Village 2021 ”, unico a rappresentare l’Italia, da parte dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), garante della promozione del turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile e dove attualmente partecipano 158 stati membri, 6 membri associati e più di 480 membri affiliati in rappresentanza del settore privato, del turismo scolastico e educativo, delle istituzioni locali di promozione turistica.

«Ringrazio il Ministero del Turismo per aver supportato San Ginesio a rappresentare l’Italia nel mondo – ha dichiarato il sindaco, Giuliano Ciabocco durante la cerimonia che si è svolta ieri a Madrid –, un’occasione davvero unica e di straordinaria importanza che ci consentirà di far parte di una rete privilegiata per il rilancio e la valorizzazione del turismo nei nostri territori. Oggi, anche grazie al forte impulso dato dalla Regione Marche e dal governatore Francesco Acquaroli, riusciamo finalmente a credere nei borghi quali luoghi ideali e strategici per l’intero sistema turistico regionale e nazionale. Dedico questo riconoscimento alla comunità ginesina affinché sia un incoraggiamento a non smettere mai di credere nel luogo che si ama».

A selezionare San Ginesio per il prestigioso riconoscimento era stata proprio la Regione segnalando il borgo al Ministero del turismo per la partecipazione al prestigioso bando “Best Tourism Villages” nell’ambito del progetto di Multi-Level-Governance per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territori, finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. «Oggi si sta scrivendo una storia nuova per San Ginesio – spiegano dal Comune -. “Miglior villaggio turistico” è il riconoscimento che questi luoghi sono esempi di importante destinazione per il turismo rurale, in possesso di beni culturali e naturali riconosciuti che preservano e promuovono valori, prodotti e stile di vita rurali e insieme comunitari. Allo stesso significa essere chiaramente impegnati nella sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, sociale, ambientale) come parola chiave per lo sviluppo del turismo inteso come motore dello sviluppo rurale e del benessere delle popolazioni».